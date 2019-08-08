Эрдоган жестко ответил Зеленскому после рассказа о браслетах с именами моряков

Анкара, 8 августа. Президент Украины Владимир Зеленский устроил «показательное выступление» на пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, где продемонстрировал свое актерское мастерство.

Глава украинского государства в очередной раз завел разговор о браслетах, которые ему якобы подарили родители задержанных за провокацию в Черном море моряков военном-морских сил Украины (ВМСУ). Зеленский обратил внимание на то, что не снимет браслеты, пока не «вернет моряков на родину», пишет News Front.

Впрочем, заявления украинских властей о моряках уже настолько надоели лидерам западных держав, что у турецкого президента лопнуло терпение.

«Если мы каждый раз будем надевать браслет на руку, то на руке не останется места для них», — жестко ответил Эрдоган украинскому коллеге, показав, что это выступление ему не нравится.

Как сообщал телеканал «360», во время официального визита в Турцию Зеленский поприветствовал выстроившийся у дворца почетный караул по-турецки, после этого вместе с Эрдоганом он должен был принять рапорт офицера. Правда, украинский президент все перепутал и пошел в противоположную сторону.

Как сообщала «Газета.Ru», 28 ноября прошлого года два военных катера и один буксир ВМСУ вторглись в территориальные воды России, нарушив государственную границу, несколько часов опасно маневрировали в Керченском проливе и не реагировали на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы. Москва назвала произошедшее однозначной провокацией.