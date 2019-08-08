В Госдуме рассказали о махинациях «грантоедов» из ФБК Навального

К сотрудникам так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками. Их подозревают в отмывании денежных средств, речь идет о миллиарде рублей.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров счел данные обыски закономерными. По словам политика, «борцов с режимом» спонсирует Запад, прежде всего США, а «грантоеды» получают возможность пользоваться этими деньгами по своему усмотрению, в том числе — расходовать их на личные нужды.

«Меня очень удивило, когда совсем недавно создавались десятки, даже сотни штабов Навального в регионах. Это аренда помещений, найм людей. Это огромная финансовая работа, требующая реально больших денег. По моим оценкам, а у меня есть опыт создания организаций, движений, партий и так далее, порядка миллиарда стоит держать эту инфраструктуру в течение года-двух. Это, повторюсь, найм людей, реклама, прочее и прочее», — перечисляет парламентарий.

По его словам, источники поступления средств в ФБК непрозрачны, а значит, его сотрудники имеют возможность беспардонно разбрасываться деньгами.

«Мы же понимаем, что большая часть средств — это наличные деньги, то есть незаконный, теневой оборот. Мы прекрасно осознаем, что там работают люди, у которых официальная зарплата составляет пять тысяч, в действительности — около 50. Аренда половины помещений также незаконна — опять же, за наличку — снова теневой оборот. Источники дохода неизвестны, но мы понимаем, как он был получен. Он был выражен в долларах, полученных из-за рубежа», — продолжает депутат ГД.

В заключение член нижней палаты парламента подчеркнул, что все махинации, которые осуществляли сторонники Навального, будут внимательно проанализированы следствием. Правоохранительные органы изучат все необходимые документы и сделают соответствующие выводы. Собеседник ФАН особо отметил, что силовики будут действовать строго в рамках закона.

«Все это устанавливается следственным путем. Это не так сложно установить, когда дело касается сотен тысяч транзакций, переводов, договоров, наймов. Никто вам не предоставит помещение без договора. Может быть, этот договор будет составлен на коленке, но он все равно будет. А значит, свидетели о нем расскажут. Или хотя бы половина свидетелей о нем расскажет. А это уже тысяча свидетелей. Дело не возбуждается, когда есть виновные. Дело возбуждается, когда есть факты, которые нужно доказать и установить. И сейчас дело возбуждено, тысячи свидетелей в регионах опросят, где были эти штабы, где были офисы; у людей спросят, где они получали зарплату. Почему у тебя официальная зарплата пять тысяч, а ведь расходы — это закупка оргтехники и так далее. То есть реальные расходы превышают твою зарплату, например, в сотни раз. То есть ты купил автомат, который печатает листовки, стоимостью 500 тысяч рублей при зарплате в пять тысяч. Все это будет расследовано. После чего, я уверен, будет предъявлено обвинение виновным лицам», — подытожил Евгений Федоров.

Напомним, ранее стало известно о том, что делом Навального и Леонида Волкова, которых подозревают в нарушении закона, будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета. Само дело было возбуждено 30 августа.

Впрочем, предъявить претензии следственным органам стоило бы и другим сторонникам Навального. Так, например, юрист ФБК Любовь Соболь известна тем, что владеет элитной недвижимостью. Правоохранителям стоило бы выяснить, откуда у ее семьи деньги на приобретение дорогостоящих квартир.

К слову, если рассуждать о «благородности» и «благородных порывах» победить «коррупцию» в России, стоит вспомнить шикарные отпуска Алексея Навального, которые он оплачивал за счет средств своих последователей.