ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Лаборатории Касперского»

Москва, 8 августа. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple по жалобе «Лаборатории Касперского». Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте ФАС.

В ведомстве уточнили, что после изучения всех материалов сотрудники службы пришли к выводу, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке приложений для оперативной системы iOS.

Дело возбудили по заявлению «Лаборатории Касперского». Разработчики антивирусных программ пожаловались, что компания Apple отклоняет версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), сообщает телеканал 360.

В ФАС также отметили, что по данным иностранных СМИ, предложения других разработчиков аналогичных приложений Apple либо отвергла, либо ограничила их функционал после запуска Screen Time. Из-за подобных действий на корпорацию уже были поданы жалобы в Европейскую Комиссию. Заявления в ЕК подали украинские и испанские разработчики. Рассмотрение дела антимонопольная служба назначила на 13 сентября

Отметим, что это уже первое разбирательство ФАС с «яблочной» корпорацией. Так, в марте 2017 года ведомство оштрафовало российскую «дочку» Apple на 1,75 млн рублей. Причиной стала координацию цен на iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S и iPhone 5C.

