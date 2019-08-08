Вдова «товарища Сухова» из «Белого солнца пустыни» скончалась в Подмосковье

Москва, 8 августа. Александра Ляпидевская, вдова актера Анатолия Кузнецова, скончалась в своем дачном домике в Подмосковье.

Ляпидевская ушла из жизни в возрасте 87 лет. Вдова «товарища Сухова» из «Белого солнца пустыни» последние годы жила на даче, которая находится около поселка Николина Гора в Одинцовском районе Московской области. Женщина умерла еще 20 июля, однако о ее кончине стало известно только в августе.

Переехать в область ей пришлось скандала с дочерью. Родственница выкинула мать в 2016 году из собственной трехкомнатной квартиры в центре Москвы.

Как пишет KP.Ru, ушедший из жизни Анатолий Кузнецов не оставил завещания, поэтому за огромную квартиру в Глинищевском переулке развернулась настоящая борьба. Дочь Ляпидевской со своим мужем Сандро Андроникашвили победили в этом конфликте.

Ляпидевская является дочерью первого Героя Советского Союза летчика Анатолия Ляпидевского. Этого звания он удостоился за спасение в 1934 году экипажа парохода «Челюскин», который потерпел крушение в Беринговом проливе. Ляпидовский совершил посадку на льдину и спас 12 человек.

Супруг Ляпидевская прославился благодаря роли красноармейца Федора Сухова в фильме «Белое солнце пустыни».

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