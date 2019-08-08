Лолита вспомнила детство и наворовала фруктов у соседей

Москва, 8 августа. Эстрадная исполнительница Лолита Милявская проводит лето на даче в Болгарии. Артистка постоянно делится со своими фолловерами приятными моментами своего отдыха.

Так, в новой публикации на странице в социальной сети Instagram Лолита рассказала, как она «вспомнила детство», своровав сливы на чужом огороде.

После прогулки с собакой певица опубликовала ролик, на котором запечатлен момент «преступления». Как призналась артистка, однажды ей уже «чуть не досталось» от соседей за аналогичные действия, но на этот раз все обошлось, пишет «Утро.ру».

«Боцман на прогулке, а я пошла воровать. Ну, как не стырить?» — рассуждает артистка, обрывая с веток плоды.

В комментарии под видео Лолита Милявская призналась, что воровство с соседских участков напомнило ей детство. Фолловеры артистки пришли в восторг от ее озорства, отметив, что она смелая и открытая.

«Лолита! Вы самый открытый представитель шоу-бизнеса», — пишут участники обсуждения.

Как сообщал телеканал «360», Басманный районный суд российской столицы взыскал с певицы Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей. Иск был подан ТСЖ из-за того, что исполнительница не оплачивает коммунальные услуги.