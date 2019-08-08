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Корреспонденты ФАН запечатлели шрамы от войны в мечети Омейядов в Дамаске

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Корреспонденты ФАН побывали в величественной мечети Омейядов в Дамаске

Дамаск, 8 августа. В самом сердце Старого города Дамаска расположилось одно из древнейших мусульманских святилищ мира — мечеть Омейядов. Ежедневно сюда приходят тысячи верующих, чтобы прикоснуться к священному месту и совершить намаз. Некоторые люди приходят сюда просто чтобы отдохнуть от жары.

Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в священном месте и своими глазами увидели, насколько важна древняя мечеть Омейядов для жителей современного Дамаска, и какие шрамы оставил на ней вооруженный конфликт в Сирии.

Корреспонденты ФАН побывали в величественной мечети Омейядов в Дамаске

Находясь под крышей мечети, сложно не почувствовать умиротворение и забыть о мирском. Этому помогает и богатая на детали архитектура, к которой при строительстве мечети более 1300 лет назад приложили руки виднейшие архитекторы и ремесленники своего времени.

Корреспонденты ФАН побывали в величественной мечети Омейядов в Дамаске

Одно из главных мест притяжения в мечети Омейядов — гробница Иоанна Крестителя, которого мусульмане называют пророком по имени Яхья. В исламской традиции считается, что могила святого была найдена во время строительства мечети и сохранена по приказу халифа Ибн Валида, который приказал оградить ее усыпальницей из белого мрамора. Рядом расположились остатки византийского прошлого — купель. Сейчас она запечатана под стеклом и не используется.

Корреспонденты ФАН побывали в величественной мечети Омейядов в Дамаске

В раскинувшемся на десятки метров внутреннем дворе мечети расположились сразу несколько строений: сокровищница, небольшой фонтан с арочным навесом и бассейн. Вместе они создают уникальный облик, сохранивший более чем тысячелетнюю историческую память.

Корреспонденты ФАН побывали в величественной мечети Омейядов в Дамаске

Несколько лет назад в западной части двора мечети разорвался снаряд, запущенный боевиками и унесший жизни двух рабочих. Следы от артобстрела со стороны Восточной Гуты до сих пор напоминают о войне.

Корреспонденты ФАН побывали в величественной мечети Омейядов в Дамаске

В скором времени в мечети начнется реконструкция. Однако ни атаки террористов, ни восстановительные работы не могут закрыть двери святилища для верующих любых конфессий.

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