Бузова согласилась исполнить гимн Перми за 5 млн рублей

Москва, 8 августа. Российская певица и ведущая Ольга Бузова готова спеть гимн Перми за пять миллионов рублей. Правда, его пока не существует.

О готовности артистки оказать городу такую честь заявил ее менеджер Арам Арчер. Сейчас в Перми объявлен конкурс на текст и музыку на гимна, а его премьера должна состояться 12 июня 2020 года, когда пермяки празднуют День города. Победитель конкурса, по данным местных СМИ, получит 300 тыс. рублей, сообщает «МИР24».

Опрос о готовности исполнить гимн среди российских звезд также провели пермские журналисты. Менеджер Бузовой сразу дал положительный ответ, уточнив, что цена вопроса составит пять миллионов рублей. Представители Егора Крида категорически отказались. Smash и Сява попросили дать время на раздумья, а помощник Сергея Шнурова, по данным Пятого канала, и вовсе пришел в замешательство.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что Бузова на самом деле не может похвастаться огромными гонорарами и пока живет в очень скромной квартире, полной плюшевых медведей, декоративных подушек и собственных портретов. Правда, имеется у нее целый стеллаж с брендовой обувью, общая стоимость которой, по самым скромным прикидкам, составляет не менее двух миллионов рублей.

По данным Forbes, только за рекламу в Instagram Бузова зарабатывает до миллиона рублей. «Газету.ру» в конце июля сообщила, что певица стала самым популярным Instagram-блоггером в России. За ее жизнью следят 16 млн подписчиков.