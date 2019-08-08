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Бузова согласилась исполнить гимн Перми за 5 млн рублей

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Бузова согласилась исполнить гимн Перми за 5 млн рублей

Москва, 8 августа. Российская певица и ведущая Ольга Бузова готова спеть гимн Перми за пять миллионов рублей. Правда, его пока не существует.

О готовности артистки оказать городу такую честь заявил ее менеджер Арам Арчер. Сейчас в Перми объявлен конкурс на текст и музыку на гимна, а его премьера должна состояться 12 июня 2020 года, когда пермяки празднуют День города. Победитель конкурса, по данным местных СМИ, получит 300 тыс. рублей, сообщает «МИР24».

Бузова согласилась исполнить гимн Перми за 5 млн рублей

Опрос о готовности исполнить гимн среди российских звезд также провели пермские журналисты. Менеджер Бузовой сразу дал положительный ответ, уточнив, что цена вопроса составит пять миллионов рублей. Представители Егора Крида категорически отказались. Smash и Сява попросили дать время на раздумья, а помощник Сергея Шнурова, по данным Пятого канала, и вовсе пришел в замешательство.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что Бузова на самом деле не может похвастаться огромными гонорарами и пока живет в очень скромной квартире, полной плюшевых медведей, декоративных подушек и собственных портретов. Правда, имеется у нее целый стеллаж с брендовой обувью, общая стоимость которой, по самым скромным прикидкам, составляет не менее двух миллионов рублей.

По данным Forbes, только за рекламу в Instagram Бузова зарабатывает до миллиона рублей. «Газету.ру» в конце июля сообщила, что певица стала самым популярным Instagram-блоггером в России. За ее жизнью следят 16 млн подписчиков.

 

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