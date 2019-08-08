Названы самые популярные породы кошек у россиян

Москва, 8 августа. В России наиболее популярны кошки британской и шотландской породы. Об этом говорится в итогах опроса Mail.ru.

По имеющимся данным, чаще всего граждане РФ заводят кошек без породы — 55% респондентов. Отмечается, что среди породистых питомцев наибольшей популярностью пользуются британцы — 11% опрошенных, шотландцы — 8%, мейн-куны и сибирские кошки — по 3%, пишет «Ридус».

Оказалось, что чаще всего пушистых питомцев заводят москвичи, жители Северной столицы, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга.

Помимо этого, эксперты выяснили, что в качестве кличек для своих кошек россияне как правило выбирают Марусю, Алису, Мусю. У самцов самое распространенное имя — Барсик.

Как сообщало «Утро.ру», страдающие шизофренией люди чаще всех заводят кошек и котов. К такому выводу пришли специалисты после проведения эксперимента, который продемонстрировал, что люди с этим заболеванием обычно заражены токсоплазмозом.

Ранее Кабмин РФ ратифицировал обновленный список потенциально опасных собак. В перечень вошли 12 пород собак и их метисы.