Освобожденные в Ливии российские моряки вернулись на родину

Москва, 8 августа. Освобожденные в Ливии российские моряки Владимир Текучев и старпом Сергей Самойлов вернулись на родину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По данным общественника, сейчас они находятся вместе со своими родными, и у них все хорошо, насколько это может быть у людей, которые три года провели в ливийской тюрьме.

«При этом напомню, что задержали их в июне 2016 года, и только в сентябре 2018-го состоялся суд: моряков приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы», — подчеркнул он.

Малькевич отметил, что на освобождение россиян в первую очередь повлияла работа министерства иностранных дел РФ. Свою роль и сыграло и давление иностранных дипломатов на Триполи. По его словам, после возвращения домой моряки сообщили информацию о трех сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей, которые сейчас находятся под стражей в Ливии. Текучев и Самойлов говорят, что виделись с ними и общались с руководителем группы Максимом Шугалеем.

Напомним, в Ливии сотрудники фонда собирали материалы для исследований о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке. Руководил группой известный социолог Максим Шугалей. Их задержали в мае этого года. Причем причины взятия их под стражу так не объяснили. По словам Малькевича, россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок.