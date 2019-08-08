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Атамбаев признался, что лично стрелял по атаковавшим его дом спецназовцам

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Атамабев признался, что лично стрелял по атаковавшим его дом спецназовцам

Бишкек, 8 августа. Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев признался журналистам, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам специального назначения. По его словам, у соратников не было никого оружия.

«У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», — рассказал он.

При этом Атамбаев обратил внимание на то, что вел неприцельный огонь — «старался не попадать» в людей, передает НСН.

Он заявил, что готов содействовать освобождению задержанных его единомышленниками в ходе штурма бойцов спецподразделения «Альфа», которые в настоящее время находятся под охраной в доме бывшего киргизского президента. 

Как сообщало издание «ФедералПресс», в среду спецназ Киргизии приступил к операции по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного статуса неприкосновенности. Впрочем, его сторонники в населенном пункте Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе мероприятий погиб один сотрудник спецназа, 52 человека пострадали. Задержать экс-лидера республики, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил Основной закон страны, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Бывший глава страны сообщил о намерении вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

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