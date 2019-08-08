МИД РФ расценивает события в Киргизии как внутреннее дело страны

Москва, 8 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает ситуацию в Киргизии как внутреннее дело страны.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Захарова прокомментировала спецоперацию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и перестрелку в его резиденции.

«Это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны, — констатировала российский дипломат, — и также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать район проведения операции, если она продолжится».

Захарова выразила мнение, что МИД РФ чуть позже даст более глубокую оценку событиям в Киргизии.

После перехода власти от Атамбаева к Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году против бывшего главы Киргизии и его команды были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев убежден, что действия нынешних властей против него носят политический характер.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева. В этот момент бывший президент находился в своей резиденции в селе Кой-Таш. Произошла перестрелка между сторонниками бывшего лидера страны и спецназом. В итоге 52 человека, в частности журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб.

Задержать Атамбаева так и не удалось. Экс-глава Киргизии пообещал отпустить спецназовцев, которые участвовали в операции по его задержанию и были взяты в заложники, передает «Газета.ru».

Жээнбеков обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции государства.