Десять фактов об одной нашей победе, которая почти не известна. Колонка Николая Старикова

Писатель, общественный деятель, эксперт Федерального агентства новостей Николай Стариков рассказывает о малоизвестных страницах военной истории России.

80 лет назад наша армия одержала Победу, важность которой сложно переоценить. Если бы не эта победа, история нашей страны, да и всего мира могла бы пойти иначе. И при этом о данной нашей победе знает далеко не каждый в России, и уж точно мало кто сможет рассказать четко и честно о смысле тогда произошедшего. О разгроме японских войск на Халхин-Голе.

Поэтому начнем с географии. И времени.

Факт первый. Где и когда

Бои Красной армии, союзной нам армии Монгольской народной республики против японских войск проходили на монгольской территории в районе реки Халхин-Гол с весны по 16 сентября 1939 года. С обеих сторон сражались группировки численностью под 100 тыс. штыков, с танками, артиллерией и большим количеством авиации. Но это был необъявленный конфликт. Войны никто никому так и не объявил.

Факт второй. Итог

В результате последовавшего окружения японских войск и их попыток вырваться из кольца японская армия понесла настолько тяжелые потери, что не признавала их тогда и не признает до сих пор. Георгий Константинович Жуков описывал поле битвы в районе горы Баян-Цаян следующим образом.

«Японцы пытались вырваться из кольца, их встретила наша 57-я дивизия, и они оставили там столько убитых, что едешь ночью по этому полю боя и слышно, как ребра хрустят под машинами. И страшный запах трупов… А помните, как потом, уже после переговоров, они выкапывали трупы своих, погибших в окружении? Столько выкопали, что под конец иногда увидят — и стараются скорей обратно забросать землей, чтобы не выкапывать, закончить. Уже самим невтерпеж стало...»

Иосиф Виссарионович Сталин о разгроме японцев рассказывал господину Риббентропу в конце сентября 1939 года, тем самым показывая, что для Германии было очень правильно заключить Договор о ненападении с СССР, у которого есть такая мощная Красная армия.

«…В августовские дни, приблизительно во время первого визита господина Риббентропа в Москву, японский посол Того прибежал и попросил перемирия. В то же время японцы на монгольской границе предприняли атаку на советскую территорию силами двухсот самолетов, которая была отбита с огромными потерями для японцев и потерпела неудачу. Вслед за этим Советское правительство, не сообщая ни о чем в газетах, предприняло действия, в ходе которых была окружена группа японских войск, причем было убито почти 25 тыс. человек. Только после этого японцы заключили перемирие с Советским Союзом. Теперь они занимаются тем, что откапывают тела погибших и перевозят их в Японию. После того как уже вывезли пять тыс. трупов, они поняли, что зарвались, и, кажется, от своего замысла отказались».

Факт третий. Кто командовал

На завершающем этапе войсками Красной армии командовал как раз маршал Жуков. Халхин-Гол — фактический старт его головокружительной карьеры. Здесь на Халхин-Голе Жуков разгромил японцев, умело используя взаимодействие различных родов войск и решительно применяя методы, которые шли вразрез с тогдашними правилами советского военного искусства.

Одним из ключевых эпизодов битвы стало решение полководца бросить против переправившихся через реку и уже окапывающихся японцев танки. Без прикрытия пехоты. Почему? Потому что пехота отстала на сутки. А японцы зарывались в землю. И Жуков отдал приказ танковой бригаде нашей армии и монгольской бригаде идти вперед: на противотанковую артиллерию и еще не зарывшихся японских пехотинцев.

«Бригада была сильная, около 200 машин, — рассказывал позднее Жуков. — Она развернулась и пошла. Понесла очень большие потери от огня японской артиллерии, но, повторяю, мы к этому были готовы. Половину личного состава бригада потеряла убитыми и ранеными и половину машин, даже больше. Но мы шли на это. Еще большие потери понесли бронебригады, которые поддерживали атаку. Танки горели на моих глазах. На одном из участков развернулось 36 танков, и вскоре 24 из них уже горело. Но зато мы раздавили японскую дивизию. Стерли».

Факт четвертый. Почему и как назначили именно Жукова

Историй о назначении именно Жукова «на разгром японцев» есть несколько. Вот что он сам рассказывал в своих мемуарах. Поначалу Красная армия стала уступать японцам. Чтобы исправить положение в воздухе, в Монголию направили спецгруппу асов, имевших опят войны в Испании. И господство в воздухе захватили. А вот на земле все было пока печально. Тогда Сталин сказал, что «надо туда назначить кого-то другого, чтобы исправил положение и был способен действовать инициативно. Чтобы мог не только исправить положение, но и при случае надавать японцам». Тимошенко сказал: «У меня есть одна кандидатура — командира кавалерийского корпуса Жукова».

«Жуков... Жуков...— сказал Сталин.— Что-то я помню эту фамилию». Тогда Ворошилов напомнил ему: «Это тот самый Жуков, который в 37-м прислал вам и мне телеграмму о том, что его несправедливо привлекают к партийной ответственности». — «Ну и чем дело кончилось?»— спросил Сталин. Ворошилов ответил, что ничем, — выяснилось, что для привлечения к партийной ответственности оснований не было».

Далее последовал звонок Жукову и срочный вызов в Москву.

«Я в это время был заместителем командующего войсками Белорусского военного округа, был в округе на полевой поездке, — рассказывал Жуков. — Меня вызвали к телефону и сообщили: завтра надо быть в Москве. Я позвонил Сусайкову. Он был в то время членом Военного совета Белорусского округа. Тридцать девятый год все-таки, думаю, что значит этот вызов? Спрашиваю: «Ты стороной не знаешь, почему вызывают?» Отвечает: «Не знаю. Знаю одно: утром ты должен быть в приемной Ворошилова». — «Ну что ж, есть!»

А армейская легенда говорила, что, когда Жукова вызывали в Москву по телефону и, «ничего не объясняя, приказали срочно прибыть в Москву, он спросил по телефону только одно: «Шашку брать?» Не знаю, так ли было или не так, но мне кажется, что в этом устном рассказе, пусть даже легенде, было выражено верное понимание характера этого человека» — написал в своей книге Константин Симонов.

Факт пятый. Халхин-Гол опровергает либеральную ложь о репрессиях в армии

В 1939 году Красная армия разгромила одну из самых современных армий мира. Увольнения в армии давно закончились, дело Тухачевского позади. Предатели-военные осуждены, начался процесс ликвидации перегибов «ежовщины». Когда нам говорят, что в 1941 году немцы нас били из-за репрессий в армии, пусть ответят на один вопрос.

Кто же громил японцев, уже когда прекратилась ежовская вакханалия, если якобы все талантливые военные сели в тюрьму, а армия была обескровлена? Причины наших поражений в 1941 году совсем в иной сфере, причины их абсолютно другие. И о них — в другой раз.

Факт шестой. Почему все так получилось

Япония готовилась к агрессии против СССР на Востоке, точно также, как Гитлер на Западе. Вернее говоря — одни и те же мировые силы подталкивали к войне против нас два тоталитарных государства. Первая «пробы пера» была у японцев в 1938 году у озера Хасан в Приморье — получив там отпор, японцы решили иначе строить свою стратегию. Захватив часть Китая — Манчжурию, они создали там марионеточное государство и с его территории проводили свои агрессивные действия.

План Японии Операция №8» подразумевал нанесение основного удара по СССР не в Приморье, а через МНР в направлении озера Байкал. Для этого японцы начали строительство железной дороги и потребовали «перенести» границу Монголии на 25-30 км вглубь ее территории. Когда Монголия отказалась, начались провокации и подготовка к военной агрессии. Тогда советское правительство заявило, что в случае нападения Японии на МНР Советский Союз поможет защитить ее независимость.

Помимо всего прочего, Япония хотела принудить СССР прекратить помощь Китаю, который сопротивлялся японской агрессии. Ведь как и Испании в своей время, как Сирии сегодня, Китаю тогда никто не помогал. Никто, кроме нас.

И последнее: устраивая заваруху в Монголии, японцы продемонстрировали западным державам намерение продолжать конфронтацию с СССР.

Факт седьмой. Герои Халхин-Гола, которых мы не знаем

Сходу вспоминаются две фамилии. О них сразу рассказывал Жуков. Оба, к сожалению, погибли.

Первый — это командир 149-го мотострелкового полка И. М. Ремизов.

«Хороший был человек и хороший командир, — сказал Жуков.— Я любил его, и ездить к нему любил. Иногда, бывало, заезжал чайку попить. Ремизов был геройский человек, но убили его по-глупому, на телефоне. Неудачно расположил свой наблюдательный пункт, говорил по телефону, а местность открытая, и пуля прямо в ухо влетела. На месте».

Второй — комбриг М. П. Яковлев, командир той самой танковой 11-й бригады, что Жуков бросил на японскую пехотную дивизию вопреки уставам, без поддержки пехоты. В Монголии на горе Баян-Цаган установлен постамент. На нем высится танк 11-й танковой бригады.

«И погиб тоже нелепо. В район нашей центральной переправы прорвалась группа японцев, человек триста. Не так много, но была угроза переправе. Я приказал Потапову и Яковлеву под их личную ответственность разгромить эту группу. Они стали собирать пехоту, организовывать атаку, и Яковлев при этом забрался на танк и оттуда командовал. И японский снайпер его снял пулей, наповал. А был очень хороший боевой командир».

Факт восьмой. Халхин-Гол был действительно крупной военной современной операцией

«В районе конфликта с обеих сторон действовали крупные по тем временам силы авиации, такие, что однажды в разговоре с Жуковым я с некоторым смущением сказал, что потом, во время Великой Отечественной войны, мне не приходилось видеть воздушных боев, в которых бы одновременно с обеих сторон дралось в воздухе такое число истребителей, как в Монголии, — так рассказал об этом Константин Симонов. — И он, усмехнувшись, ответил мне: «А вы думаете, я видел? И я не видел».

Факт девятый. Японцы были серьезным и достойным противником

Японцы сражались очень хорошо. Жуков отзывался очень высоко о боевых качествах японского солдата, у японцев была хорошая авиация. А вот танки японские танками назвать было сложно…

«Помню, как я допрашивал японцев, сидевших в районе речки Хайластын-Гол, — рассказывал Жуков. — Их взяли там в плен, в камышах. Так они все были до того изъедены комарами, что на них буквально живого места не было. Я спрашиваю их: «Как же вы допустили, чтобы вас комары так изъели?» Они отвечают: «Нам приказали сидеть в дозоре и не шевелиться. Мы не шевелились». Действительно, их посадили в засаду, а потом забыли о них. Положение изменилось, и их батальон оттеснили, а они все еще сидели уже вторые сутки и не шевелились, пока мы их не захватили. Их до полусмерти изъели комары, но они продолжали выполнять приказ. Это действительно настоящие солдаты. Хочешь не хочешь, а приходится уважать их».

Факт десятый. Последствия нашей победы на Халхин-Голе

Их много. Начнем с главного — после поражения Япония так и не решилась на новую войну с русскими. Даже когда Гитлер стоял под Москвой! Второе — свое наступление Жуков начал ровно в те дни, когда решался вопрос, заключит ли Германия с нами договор о ненападении. И удар по японцам отбросил последние сомнения в Берлине. Риббентроп полетел в Москву, а не Геринг в Лондон.

А далее Договор о ненападении поссорил японцев и немцев. Доверия между ними более не было. Ведь подписание Берлином соглашения с Москвой являлось прямым нарушением 2-й статьи секретного приложения к заключенному в 1936 году между Японией и Германией Антикоминтерновскому пакту, гласившему: «Договаривающиеся стороны на период действия настоящего соглашения обязуются без взаимного согласия не заключать с Союзом Советских Социалистических Республик каких-либо политических договоров, которые противоречили бы духу настоящего соглашения».

Перемирие с японцами было подписано 16 сентября 1939 года.

Только на следующий день после этого, 17 сентября 1939 года, Сталин, не доверявший ни немцам, ни японцам, ввел войска на территорию развалившегося польского государства. И вернул единство в русский народ, вернув Западную Белоруссию и Западную Украину в состав СССР.

Вот такой была наша малоизвестная победа на Халхин-Голе.