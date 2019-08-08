Москва, 8 августа. Врач рассказал о нескольких симптомах, которые могут говорить о предрасположенности человека к развитию инфаркта. По словам врача Сергея Агапкина, риск появления инфаркта миокарда значительно возрастает летом.

При этом в опасности не только те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и абсолютно здоровые люди. Причиной инфаркта может стать нехватка кислорода в воздухе. Как пишет издание «Медикфорум», врач назвал признаки склонности к инфаркту, одним из симптомов «летнего инфаркта» является сильная одышка. Медик уточнил, что, если при подъеме на один-два этажа у вас появляется одышка и приходится остановиться, чтобы отдохнуть, то вы находитесь в группе риска инфаркта миокарда.

О проблемах с сердцем может говорить резкое ухудшение самочувствия при любых физических нагрузках. Боль в спине между лопатками в совокупности с онемением рук — плохой признак. Самым опасным симптомом эксперт назвал боль за грудиной давящего, жгучего характера. Она может отдаваться в челюсть, руки или лопатки. При наличии этих признаков нужно обратиться к врачам.

«Тихие» сердечные приступы могут предшествовать смерти от внезапной остановки сердца, считают медики. Специалисты проанализировали данные о почти шести тысячах жителях Северной Финляндии, которые внезапно умерли от сердечного приступа в период между 1998 и 2017 годами. Медики отметили, что при вскрытии у 1322 из почти шести тысяч человек были обнаружены рубцы на сердце, которые указывают на перенесенный при жизни сердечный приступ. От 40% до 50% пациентов, согласно данным, имели рубцы левого желудочка сердца. Шрамы говорят о перенесенном при жизни инфаркте.

Медики среди симптомов «тихого» сердечного приступа выделили тошноту, чрезмерное потоотделение, расстройство желудка и мышечную боль, головокружение, внезапную усталость, дискомфорт в области груди и онемение ног и рук.

Российские ученые разработали новый способ, который позволит спасти пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов после инфаркта. Специалисты из Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники (МИЭТ) заявили, что теперь трансплантация органа не является необходимостью.

Как подчеркнул заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Сеченовского университета Александр Герасименко, пациентов будут лечить с помощью специальных тканеинженерных «заплаток». Они постепенно замещают собой патологические ткани. В настоящее время методику испытывают на крысах и кроликах. Об этом пишут «Известия». Специалисты отмечают, что форму «заплаток» моделируют на компьютере. Для этого в Сеченовском университете разработали специальную программу.