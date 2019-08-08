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В Роскачестве назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов

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В Роскачестве назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов

Москва, 8 августа. Эксперты Роскачества провели исследование и выбрали лучшие приложения мобильных операторов в российском сегменте Google Play и App Store. В исследовании участвовали по девять приложений для iOS и Android, позволяющих управлять платежами и услугами.

Отмечается, что наибольшую оценку среди iOS-приложений набрал «Мой Билайн», а на Android — «Мой Tele2».

Востребованные приложения протестировали на функциональность, безопасность, комфорт при использовании, производительность и надежность.

Самыми работоспособными приложениями оказались: «Мой МТС» (5 баллов — для iOS и Android), «Тинькофф Мобайл» и «Мой Ростелеком» (5 баллов — для iOS), следует из сообщения Роскачества. 

Самыми удобными в эксплуатации на базе iOS стали «СберМобайл» и «Тинькофф Мобайл», а на платформе Android — «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл», пишут «Известия».

Удобство подразумевает под собой легкость навигации, помощь в приложении. Оценивая производительность и надежность приложений сотовых операторов, в Роскачестве указали на бесперебойность и исправность работы, корректность отображения элементов интерфейса, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Роскачество составило рейтинг лучших фотоаппаратов.

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