Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции

Бишкек, 8 августа. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева в грубом нарушении конституции государства. Об этом он заявил на заседании Совбеза республики.

Жээнбеков констатировал, что Киргизия является правовым государством, долг руководства которого обеспечивать неукоснительное соблюдение требований закона всеми гражданами страны.

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — заявил действующий глава государства.

Президент Киргизии обратился к членам Совета безопасности страны с требованием принять безотлагательные меры по сохранению законности, мира и безопасности в стране.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику Жээнбекову. После этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела, а сам Атамбаев был лишен статуса бывшего президента и стал фигурантом уголовных дел. Обвиняемый убежден, что действия нынешних властей против него носят политический характер.

Накануне спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева. В этот момент экс-глава страны находился в своей резиденции в селе Кой-Таш. Произошла перестрелка между сторонниками бывшего лидера и спецназом. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать Атамбаева не удалось.