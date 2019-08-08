Москва, 8 августа. К усиленному отложению жира на бедрах приводит долгое нахождение в сидячем положении, заявили израильские ученые. Специалисты из университета Тель-Авива рассказали, что сидячий образ жизни провоцирует отложение лишнего веса на ягодицах и бедрах.

Была названа причина отложения жира на бедрах. Из-за долгого нахождения в неподвижной позе эти участки подвергаются однообразному давлению, и жир на них скапливается на 50% больше. Как пишет издание «Медикфорум», организм человека содержит преадипоциты — клетки-предшественники жировых клеток. Эти клетки наиболее активно делятся и быстрее трансформируются в жировые на тех участках тела, которые во время сидения испытывают постоянное давление. Поэтому, если человек ведет активный образ жизни, но его работа сидячая, то ширина бедер все равно будет увеличиваться. Чтобы избежать этого, надо чаще делать перерывы и разминаться.

Британские ученые в ходе очередных кропотливых исследований выяснили, люди какого года рождения более склонны к ожирению. Больше всех излишним весом страдают так называемые миллениалы, то есть люди, которые родились в период с начала 80-х по середину 90-х годов.

Так, согласно исследованиям, семь из десяти человек, родившихся в этот промежуток времени, в возрасте от 35 до 44 лет имеют лишний вес. Как пример, только половина из тех, кто родился с 1945 по 1955 годы, имели подобные проблемы. Это означает, что миллениалы — поколение, которое больше всего страдает от избыточного веса, с момента начала текущего учета. При этом миллениалы известны тем, что следуют трендам здорового питания.

Как заявила один из экспертов Cancer Research UK профессор Линда Баулд, лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи. В заключение доклада британская организация предупреждает, что лишний вес и ожирение связаны с 13 видами рака, в том числе, с раком груди, кишечника и почек.

Кроме того, ученые выяснили, что телевизор в спальне является причиной ожирения. Специалисты провели анализ здоровья более 12 тысяч человек. После этого они пришли к выводу, что телевизор в спальне может быть причиной ожирения. Особенно, по мнению ученых, эта тенденция ярко проявляется среди женщин.

Эксперты убеждены, что избыток веса распространен среди представительниц прекрасного пола, которые любят лежать на диване перед телевизором и следить за развитием сюжета очередной мелодрамы. Поправиться от просмотра телевизора могут и мужчины, однако,специалисты убеждены, что они все же чаще двигаются.

Научные сотрудники из Университета штата Джорджия рассказали о новом способе эффективного похудения. По словам исследователей, неправильно делать акцент на потере жира. По словам специалистов, желающие безопасно избавиться от лишних килограммов должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц. Медики уверены, что есть большое количество преимуществ развития мышечной системы. Де-факто более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету.

Американские ученые отметили, что состояние мышц человека оказывает значительное влияние на процесс снижения жировых отложений. Так, правильно развитые мышцы помогут человеку избавиться от лишнего веса.

По их мнению, при помощи активных силовых тренировок, направленных на укрепление мышц, можно похудеть со 100 килограммов сразу до пятидесяти. Исследователи убеждены, что мускулы «вытягивают глюкозу из крови», что способствует дальнейшей работе организма над похудением.