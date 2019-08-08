Британская туристка выпала из взлетевшего самолета на Мадагаскаре

Антананариву, 8 августа. Британская путешественница Алана Катленд случайно выпала из легкомоторного самолета над островом Мадагаскар. Об этом сообщил телевизионный канал CNN.

Согласно информации канала, инцидент произошел еще в конце прошлого месяца. Катленд летела вместе с подругой и пилотом. По имеющимся данным, буквально через пять минут после взлета британская туристка расстегнула ремень безопасности и открыла дверь.

Вторая пассажирка попыталась удержать девушку за ногу. Лишь спустя две минуты летчик увидел открытую дверь и попытался помочь затащить Катленд в воздушное судно. В это время легкомоторный лайнер начал опасно двигаться, поэтому времени на спасение пассажирки не оставалось.

Тело британки нашли местные жители вместе с сотрудниками служб безопасности. Теперь полиция изучает обстоятельства ее гибели.

Как ранее сообщал Infox.ru, громадный самолет-катамаран Stratolaunch выставлен на продажу в США. Лайнер разрабатывался для запусков ракет в космос, но, скорее всего, после смерти основателя компании — миллиардера Пола Аллена — его проект закроют.