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Кокаин на 2 миллиона долларов вынес на берег шторм в Новой Зеландии

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Кокаин на 2 миллиона долларов вынес на берег шторм в Новой Зеландии

Веллингтон, 8 августа. Шторм вынес на берег Новой Зеландии крупную партию кокаина, сообщили местные правоохранительные органы.

Необычную находку сделали на пляже Бетелс-бич на западе Окленда. Штормом на берег вынесло сетку, в которой были обнаружены 19 пакетов с наркотиком. Экспертиза подтвердила, что в найденных посетителями пляжа пакетах хранился кокаин.

«Приблизительная стоимость найденной партии — около 3 миллионов новозеландских долларов (1,92 миллиона долларов США)», — приводит слова детектива-инспектора Колина Парментера New Zealand Herald.

Эксперты провели анализ наркотика. По их мнению, он долгое время пролежал на дне океана. В настоящее время патрульные и пограничные службы обследуют окрестности Бетелс-бич в поисках еще одной возможной партии запрещенных веществ.

Кокаин на 2 миллиона долларов вынес на берег шторм в Новой Зеландии

В июне Национальная служба по борьбе с наркотиками Венесуэлы сообщила об обнаружении 143 килограммов кокаина в самолете с американским номером. Как передавали местные СМИ, легкий двухмоторный самолет Piper PA-31 был обнаружен правоохранителями страны на нелегальном полевом аэродроме в населенном пункте Лос-Педрос, штат Фалькон.

Руководитель Национальной службы по борьбе с наркотиками Альберто Матеус констатировал, что преступники пытались поменять регистрационный номер воздушного судна на венесуэльский, чтобы избежать контроля со стороны соответствующих органов, а также «дискредитировать непреклонную политику боливарианского правительства по борьбе с наркотрафиком».

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