Москва, 8 августа. Следственные действия проходят в домах сотрудников ФБК в Москве Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади в рамках уголовного дела об отмывании денег (статья 174 УК), сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Журналисты раскрыли схему фонда блогера Алексея Навального по отмыванию денег. Схема была следующей. Сперва руководители Фонда борьбы с коррупцией получали крупные суммы денег наличными от неизвестных лиц. Затем эти средства под видом частных пожертвований вносились на счета созданного Леонидом Волковым фонда «Пятое время года», который в свою очередь финансировал региональные штабы блогера Алексея Навального, когда тот баллотировался в президенты в 2018 году.

30 августа СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей «Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального. По данным ведомства, с 2016 по 2018 год сотрудники «ФБК» и сторонники Навального легализовали крупную денежную сумму, которая была получена преступным путем. При этом данный факт был известен в сотрудникам ФБК и сторонниками Навального.

Отмывание денежных средств осуществлялось через региональные штабы Навального под руководством Леонида Волкова, а также через фонд «Пятое время года». По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, в России действуют связанные с западными спецслужбами силы, которые подрывают государство изнутри в надежде на революцию.

Ранее источник в «Альфа-банке» рассказал, куда Навальный и сотрудники ФБК тратят собранные на его президентскую кампанию народные средства. Речь идет о сумме в 106 млн рублей. Выяснилось, что Волков переводит деньги на своих жен, а сам Навальный — на заграничные поездки. Так, например, в июне он потратил шесть биткоинов на отпуск в итальянском Римини.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать для расследования в центральный аппарат СК уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля, а также дело о легализации денежных средств через «Фонд борьбы с коррупцией», который был основан блогером Алексеем Навальным.

27 июля в Москве состоялся незаконный митинг, организованный «независимыми кандидатами» из команды одиозного блогера Алексея Навального. Основными организаторами митинга выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь и другие сторонники Навального.

30 июля Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Кроме того, после несанкционированного митинга в центре столицы 27 июля были заведены три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти.

Напомним, Московская городская избирательная комиссия отказала сторонникам Навального в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за многочисленных фальсификаций и подделки избирательных документов. По данным Мосизбиркома, в подписных листах сторонников Навального были обнаружены «мертвые души», а также автографы несуществующих жителей Москвы.

Кроме того, в конце июня сотрудники полиции обнаружили в Москве подпольную «фабрику» по рисовке подписей, на которой осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Соболь, Яшина и других так называемых «независимых кандидатов».