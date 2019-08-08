Заводивший толпу на незаконном митинге волонтер Фомин сдался властям

Москва, 8 августа. Объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках в российской столице Сергей Фомин добровольно сдался властям. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в ОВД района Замоскворечье ЦАО.

«Он пришел с женщиной, допрошен, занимается СК», — уточнил источник.

Напомним, Фомин работал волонтером в штабе так называемого юриста «ФБК» Любови Соболь, которую Мосгоризбирком отказался регистрировать в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Мужчина участвовал в несанкционированных акциях 27 июля, согласно словам очевидцев, «заводил толпу и перекрывал улицу».

По окончании незаконного митинга он был допрошен следователем, а через некоторое время перестал отвечать на звонки.

Напомним, несогласованные акции были организованы не допущенными к выборам кандидатами в Мосгордуму. Среди них были, в частности, единомышленница скандального блогера и основателя так называемого «ФБК» Алексея Навального Любовь Соболь, а также Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие.

Стоит отметить, что отказ Мосгоризбиркома допустить так называемых оппозиционеров был абсолютно законным. В подписных листах «самовыдвиженцев» было обнаружено огромное количество поддельных подписей. Соболь, в частности, наполняла документы «мертвыми душами» в специальной квартире в Москве, где был организован подпольный цех по подделке подписей.

Несмотря на это все недопущенные решили давить на избиркомы, устраивать незаконные сходки, ставя под угрозу безопасность жителей Москвы, нанимая агрессивных провокаторов, готовых кидаться на полицейских. Прокуратура столицы каждый раз предупреждала «политиков» о недопустимости призывов к массовым беспорядкам, но все уведомления надзорного ведомства были проигнорированы.

Ранее ЦИК окончательно отказал подделавшей подписи Соболь в регистрации на выборы в Мосгордуму.