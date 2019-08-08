Якутск, 8 августа. Самолеты и вертолеты МЧС России с начала работ по тушению лесных пожаров в Якутии сбросили более 1,6 тысячи тонны воды, выполнено 255 вылетов. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Отмечается, что в Якутии зафиксированы 164 лесных пожара, горит 884 тысячи 955,5 гектара земли. При этом 13 возгораний — на обслуживаемой территории (1109,5 гектара) и 151 — в зоне контроля (883 тысячи 846 гектаров)​​​. Ранее для тушения пламени была создана группировка авиации МЧС России. Два самолета Бе-200 базируются в городе Мирном и городе Якутске. Кроме того, к работам привлечены два вертолета Ми-8 с водосливным устройством, они находятся в Якутске и в селе Сунтар.

Авиация МЧС сбросила более 1,6 тысячи тонны воды на горящие леса в Якутии. С начала тушения огня вертолетами и самолетами ГУ МЧС России всего выполнено 255 вылетов, совершено 374 сброса воды, что составило 1656,6 тонн.

Столицу Якутии окутало дымом от природных пожаров в Сибири и северных районов региона. Об этом говорилось на заседании оперативной рабочей группы правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в республике. Кроме Якутска в зону задымления попали населенные пункты в 12 районах Якутии.

Напомним, МЧС назвало основную причину возникновения лесных пожаров в Сибири. Причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем. Об этом заявил заместитель главы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме.

Согласно данным МЧС, сухие грозы, которые очень часто приходили в регион, не являлись основной причиной возникновения природных возгораний. Однако, по предположению исполняющего обязанности главы Рослесхоза Михаила Климова, лесные пожары в контролируемых зонах начались все-таки из-за сухих гроз.

Ранее сообщалось, что в воскресенье авиация российского спасательного ведомства во время тушения природных пожаров в Сибири сбросила на леса около 900 тонн воды.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. Зaмнaчaльникa центрa «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин подчеркнул, что причиной распространения лесных пожaров в Сибири стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний. За сутки площадь лесных пожаров уменьшилась на 166,5 тысячи гектаров.

Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Текст петиции появился на сайте change.org.

Как говорится в документе, жители Сибири попросили ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области. Авторы петиции напомнили, что возгорания происходят уже в течение нескольких недель. Огонь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 километров от Красноярского края — в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. Как уточняется на сайте, в Красноярске люди ходят в масках.

Жители двух регионов предложили немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров на этой территории.