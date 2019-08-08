Москва, 8 августа. Певица Наргиз Закирова заявила, что продюсер Максим Фадеев запрещает ей давать концерты. Исполнительница больше не входит в состав продюсерского центра MALFA Максима Фадеева.

При этом сам руководитель организации эту информацию средств массовой информации пока не подтвердил. Наргиз заявила, что все чаще ее концерты срываются из-за писем от продюсерского центра.

Наргиз заявила, что продюсерский центр Фадеева запрещает ей выступать и срывает концерты. Как пишет Starhit, за день до концертов Наргиз в Воронеже и Ростове-на-Дону организаторы сообщили, что мероприятия не состоятся из-за якобы отказа Наргиз выступать на них. Эти данные были прописаны в письме, адресованном организаторам от MALFA.

Певица уточнила, что отказ выступать на концертах — для нее был новостью. Тогда же к ней в руки попал документ, где говорилось о том, что лейбл MALFA Максима Фадеева собирается запретить певице исполнять музыкальные творения продюсера. Кроме того, Наргиз заявила, что есть документ о расторжении договора с центром и отказе продюсерского центра от обязательств по туру.

Ранее саратовский музыкант Павел Петров, известный в области как Pashket V, обвинил знаменитого музыкального продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Размышлениями на тему бард из Саратова поделился со своими подписчиками на канале в видеохостинге YouTube, обнаружив, по его мнению, сходство композиции певицы MOLLY «Я просто люблю тебя» со своим произведением «Дни и ночи». По словам барда, композиция, как считает Pashket V, на которую похожа песня «Я просто люблю тебя», были им написана в 2012 году, то есть за четыре года до выхода хита Максима Фадеева. При этом Pashket V заявил, что не претендует на то, чтобы его указывали, как автора мелодии, для него просто достаточно договориться с Фадеевым о том, чтобы его центр использовал композицию на некой «договорной и платной основе».

Позже Петров опроверг информацию о том, что он обвиняет продюсера Максима Фадеева в плагиате его песни. Петров отметил, что он просто хотел уточнить историю написания песни певицы Molly «Я просто люблю тебя», поскольку она показалась ему похожей на его собственную песню «Дни и ночи».

Отметим, что Фадеев стал не единственным представителем музыкальной индустрии, которого заподозрили в плагиате. Примерно в то же время аналогичные обвинения были выдвинуты певицы Кэти Перри. Более того, американский суд в Калифорнии признал, что артистка действительно нарушила авторские права американского рэпера Flame, скопировав мелодию его трека Joyful Noise в своей песне Dark Horse.

Вместе с самой Перри виновными в плагиате признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J, а также звукозаписывающая компания Capitol Records.

Напомним, что в конце июня российская певица Елена Темникова предложила проверить на полиграфе версию музыкального продюсера Максима Фадеева о романе с Ольгой Серябкиной.

Бывшая участница группы Serebro рассказала, что поводом для ее ухода из коллектива стали постоянные недомолвки. Фадеев и Серябкина пытались скрывать свои отношения от окружающих. Но Темникова о них случайно узнала.

Певица призналась, что скрывать чувство было неправительно. Поскольку все вокруг взрослые люди, но отношения между музыкантами расстроились.