В ДТП под Новороссийском погибли три человека. События дня. ФАН-ТВ

Беспорядки в Киргизии «Не стрелять в свой народ». С таким призывом выступил экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. С 7 августа в стране происходят беспорядки. Спецслужбы попытались задержать бывшего главу государства в его резиденции в Чуйском районе. На помощь Атамбаеву пришли его сторонники. В ходе столкновений погиб один полицейский, более 40 человек пострадали. Экс-президента Киргизии подозревают в коррупции и освобождении одного из лидеров местной группировки. Атамбаев отвергает все обвинения. Из-за неспокойной обстановки президент Сооронбай Жээнбеков созвал экстренное заседание Совета безопасности страны.

Акция протеста против Трампа Акция протеста против Трампа пройдет в Венесуэле 10 августа. Принять в ней участие жителей страны призвал президент Боливарианской республики. Николас Мадуро осудил последние санкции США. Белый дом полностью заблокировал все активы Венесуэлы на территории Штатов. Эксперты назвали такое решение реальной экономической блокадой страны. Однако власти Венесуэлы уверены, что справятся с последствиями санкций. Отношения между двумя странами обострились в начале этого года. Тогда оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» страны. Его поддержали Штаты и ряд союзников Вашингтона. Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США».

ДТП под Новороссийском Трое погибли и более 40 пострадали. Под Новороссийском произошло серьезное ДТП. Вблизи поселка Верхнебаканский столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. Автобус упал с обрыва. Никто из пассажиров не погиб. Жертвами аварии стали женщина и двое детей, которые находились в автомобиле. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.