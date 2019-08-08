Симферополь, 8 августа. Турция, отказываясь признавать российский статус Крыма, не руководствуется правдой и реалиями, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского полуострова Сергей Цеков.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает «аннексию Крыма».

«Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Крымские татары — это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар», — отметил он.

Эрдоган также выразил надежду на скорейшее окончание гражданской войны на Украине. По его словам, Анкара поддерживает минский процесс, который предусматривает мирное урегулирование вооруженного конфликта.

Напомним, что сами крымские татары, в защиту которых выступил президент Турции, ранее просили его с уважением отнестись к их выбору и признать Крым российским регионом. Это бы, в частности, поспособствовало укреплению безопасности в Черноморском регионе.

Сенатор из Крыма отреагировал на заявление Эрдогана о полуострове. Как пишет РИА Новости, Цеков подчеркнул, что Крым может жить и без признания Турции.

«Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран — это постольку-поскольку», — подчеркнул он.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

Напомним, до отъезда в Анкару Зеленский провел длительный телефонный разговор (по его же инициативе) с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждалась, в частности, важность неукоснительного соблюдения режима перемирия в Донбассе.

В ходе разговора лидеры РФ и Украины подтвердили важность неукоснительного соблюдения режима перемирия, которое было установлено в Донбассе с 21 июля. Кроме того, президенты РФ и Украины обсудили вопросы разведения сил и средств от линии разграничения.

Путин подчеркнул, что для деэскалации гражданского конфликта на юго-востоке Украины необходимо исключить обстрелы украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса. Атаки ВСУ приводят к жертвам среди мирного населения.

Путин и Зеленский подтвердили приверженность последовательной реализации минских договоренностей, в том числе предоставление Донецкой и Луганской Народным Республикам особого статуса. Стороны отметили необходимость поддержания конструктивного диалога в рамках контактной группы.