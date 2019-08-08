ФАН публикует видео с места ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском

Новороссийск, 8 августа. Федеральное агентство новостей публикует видео с места крупного дорожно-транспортного происшествия с экскурсионным автобусом под Новороссийском.

По имеющимся данным, авария произошла в среду вечером на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив, где столкнулись экскурсионный автобус Hyundai с 40 пассажирами в салоне и Volkswagen Touareg. Транспортные средства рухнули с обрыва не менее чем на 5 метров. В результате аварии погибли три пассажира немецкого автомобиля, в том числе двое детей, в больницы доставлены как минимум 40 человек. Оба водителя остались живы, пишет «Ридус».

В автобусе из Пшады в Анапу возвращались свыше 40 человек: водитель, гид и экскурсанты, среди которых дети. Все они получили различные травмы и ранения.

В настоящее время в Новороссийске ведется опознание тел погибших.

Согласно информации министерства здравоохранения Краснодарского края, после аварии госпитализированы 44 человека. СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия, передает НСН.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.