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Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен Советского Союза.

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Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен Советского Союза.

Джуно, 8 августа. Житель Аляски, некто Тайлер Иванофф, обнаружил бутылку, в которой было запечатано послание от советских моряков.

Американец написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook, приложив фото самой бутылки, а также извлеченного из стеклянного сосуда послания, датированного 20 июня 1969 года.

Как оказалось, отправитель сообщения во времени служил в «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Сообщение было написано более чем полвека назад и только сейчас оно нашло адресата.

Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен Советского Союза.

Безымянный автор письма передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна, а также пожелал всем «хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания».

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Источник: Facebook
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