Синоптики рассказали о погоде во второй половине августа в России

Москва, 8 августа. Вторая половина текущего месяца на большей части Российской Федерации станет теплее первой. Об этом рассказала журналистам заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам специалиста, на большую часть центра страны уже пришло долгожданное тепло, и воздух прогрелся до отметки в 20 градусов выше ноля. Как сообщила Паршина, глубокий циклон из Польши с 8 по 10 августа принесет сильные дожди с грозами и порывами ветра до 29 метров в секунду.

При этом, по ее словам, самые сильные дожди ожидаются в Тверской, Калужской, Брянской и Ярославской областях. Эксперт указала, что уже в предстоящую субботу дожди обрушатся на Татарстан, а также на Приморский край из-за тайфуна «Франциско».

Российскую столицу на текущей неделе также ожидает дождливая погода, при этом температура воздуха поднимется до 20 градусов выше ноля, пишет «Российская газета».

По словам Паршиной, к середине следующей недели в столице будет еще теплее, а холодный циклон отправится на северо-восток и на Урал. На юге Западной Сибири сохранится летняя погода с 30 градусами выше ноля.

Как ранее сообщал Infox.ru, мэр Сочи Анатолий Пахомов поручил усилить контроль за происходящим на пляжах города в шторм.