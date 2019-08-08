Фура с сухим льдом развалилась на ходу под Красноярском, погиб водитель

Красноярск, 8 августа. Водитель фуры с сухим льдом погиб под Красноярском в нетипичном дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщили в региональной ГИБДД, грузовик прямо во время движения по одной из региональных трасс стал неожиданно разрушаться, что в итоге привело к трагическим последствиям.

«По предварительным данным, фура перевозила сухой лед. Предположительно, в результате технических неисправностей произошло разрушение автомобиля. Водитель погиб на месте», — констатировали в Госавтоинспекции.

К слову, как отмечают эксперты, двуокись углерода, он же — сухой лед, необходимо транспортировать при определенных температурных условиях, так как при теплой погоде лед переходит из твердого в газообразное состояние.