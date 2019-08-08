В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома

Москва, 8 августа. Члены «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в министерство труда РФ с инициативой позволить штатным сотрудникам фирм и компаний время от времени работать дистанционно. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным газеты, ОНФ порекомендовал министерству ввести в главу 16 Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятие «временная удаленная работа», чтобы при необходимости, к примеру, в связи с пробками на дорогах или личными обстоятельствами, утвердить такой распорядок с письменного согласия сторон, передает телеканал «360».

Кроме того, ОНФ предложил регулировать условия организации труда на период удаленной работы статьей 312.3 Трудового кодекса.

Как пишет «Ридус», ведомство получило письмо от ОНФ и рассмотрит его в ближайшее время. В министерстве подчеркнули, что поддержат любую плодотворную идею, которая сможет упростить трудовые отношения. Планируется, что инициативу изучат совместно с юристами в рамках корректировок формулировок.

Напомним, в конце прошлого месяца Минтруд РФ установил размер прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года.