Правительство Венесуэлы отказалось от переговоров с оппозицией

Каракас, 8 августа. Правительство Венесуэлы не будет вести переговоры с оппозицией на Барбадосе 8-9 августа. Об этом заявил в Twitter министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение не отправлять делегацию правительства на Барбадос. Это связано с «грубой агрессией» властей США по отношения к властям Боливарианской республики.

Напомним, переговоры между оппозицией и властью Венесуэлы стартовали на Барбадосе 8 июля. Николас Мадуро заявлял, что обсуждение включает шесть пунктов, «в которых рассматриваются все проблемы». Представители оппозиции подчеркивали, что продолжат переговоры с правительством Мадуро в рамках урегулирования политического кризиса в стране.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стоит за покушением на него, которое произошло в августе 2018 года.

«У меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома», — заявил Николас Мадуро.

Он подчеркнул, что у советника главы Белого дома «криминальный образ мыслей и мышление убийцы». При этом Мадуро подчеркнул, что не может винить в случившемся американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, акции протеста начались в Венесуэле в конце 2019 года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом страны». Его поддержали США и ряд стран Латинской Америки. Законно избранный президент страны Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США», он обвинил Вашингтон в попытке госпереворота и разорвал дипломатические отношения со Штатами, сообщает «Газета.ru».