В Совфеде назвали единственный вариант решения кризиса в Венесуэле

Москва, 8 августа. Член верхней палаты российского парламента Константин Косачев рассказал, как можно преодолеть венесуэльский кризис.

Размышлениями на тему председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook.

«У венесуэльского кризиса есть только одно решение — диалог власти с оппозицией и выработка согласованного сценария политических реформ, которые в дальнейшем позволят привести в сознание экономику и социальную сферу», — написал сенатор.

При этом Константин Косачев отметил, что Венесуэле нужна поддержка от мирового сообщества, которое должно своими действиями удерживать за столом переговоров противоборствующие стороны.

«Но что делают вместо этого американцы? Поддерживая одну из сторон конфликта, душат другую экономическими санкциями. Откуда тут взяться мотивации к дальнейшему диалогу — будь то у власти или у оппозиции?» — констатировал член верхней палаты российского парламента.

Как напоминает «Газета.ru», президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о неучастии официальных властей в переговорах с оппозицией, которые должны были пройти 8-9 августа.

Свой шаг лидер Боливарианской Республики обосновал новыми ограничительными мерами со стороны Вашингтона, где вступил в силу указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Добавим, что накануне на торжественном мероприятии в Каракасе президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал провести 10 августа всемирную акцию против американского президента Дональда Трампа.