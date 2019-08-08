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Медведя застрелили в центре Магадана

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Медведя застрелили в центре Магадана

Магадан, 8 августа. Молодой медведь пробрался в центр Магадана. Обеспокоенные жители вызвали полицию, сообщает «Царьград».

Правоохранители сначала пытались выгнать хищника из города. Однако, сделать это не удалось. Медведь пробрался к школе. Несмотря на ранее утро, животное представляло опасность и его пришлось застрелить.

Недавно в Магаданской области стабилизировалась ситуация с паводком. Вода начала возвращаться в реки. Возможно, паводок спровоцировал медведя выйти из леса к людям, отмечает «ФедералПресс».

Ранее в американском штате Миннесота медведь напал на девушку-подростка. Она совершала пробежку, когда ее догнал хищник. Он укусил ее за ногу, однако девушке удалось вырываться. Она выбежала из леса на поляну, а животное не стало выходить из леса. С рваной раной пострадавшую госпитализировали, сообщает «Газета.ru».

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Источник: «Царьград»
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