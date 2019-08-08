Создатели «Игры престолов» ушли с HBO ради Netflix

Нью-Йорк, 8 августа. Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс заключили контракт с Netflix на съемки фильмов и шоу.

Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, сумма многолетнего контракта составила 200 млн долларов.

«Мы работали с телеканалом HBO на протяжении 10 лет и благодарны всем на этом телеканале, где мы чувствовали себя как дома. В течение нескольких месяцев мы по много часов беседовали с вице-президентами Netflix Синди Холлэнд и Питером Фридлендером, а также с финдиректором сервиса Тедом Сарандосом и продюсером Скоттом Стубером. Мы с ними помним одни и те же отрывки из фильмов 1980-х, нам нравятся одни и те же книги», — рассказали сценаристы.

Бениофф и Уайсс назвали стриминговый сервис Netflix «беспрецедентным предприятием». Как сообщает издание, борьбу за контракт со сценаристами вели также The Walt Disney Company и Amazon.

Напомним, сериал «Игра престолов» стал одним из самых крупнобюджетных проектов в истории телевидения и завоевал массу престижных наград, в числе которых 38 премий «Эмми». В 2014 году HBO объявил его самым успешным из своих проектов. В прошлом году компания объявила о начале работы над приквелом «Игры престолов», сценаристами которого выступят Джейн Голдман и Джордж Мартин.

Netflix — американская развлекательная компания, производящая собственные фильмы и сериалы. По состоянию на начало текущего года у одноименного сервиса насчитывалось около 140 млн подписчиков по всему миру. В марте компания первой в мире приобрела права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».