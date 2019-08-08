Мадуро анонсировал контрнаступление против «предателей родины»

Каракас, 8 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует при участии парламента страны воздать по заслугам всем «предателям родины».

С заявлением на тему лидер Боливарианской Республики выступил в эфире государственного телевидения, обещав всем тем, кто не поддерживает курс страны жесткие меры.

«Мы активизируем контрнаступление вместе с Национальным учредительным собранием, со всеми нашими полномочиями и воздадим по заслугам тем, кто продает родину, предателям родины. Они хотят битвы? Давайте сражаться, мы готовы», — сказал Мадуро.

Венесуэльский президент также напомнил, что правительство страны не будет принимать участие в переговорах с оппозицией, представители которой поддержали новые действия США против Каракаса.

«На этой неделе американский империализм сошел с ума и вонзил кинжал в душу Венесуэлы, а оппозиция устроила праздник, аплодировала», — прокомментировал решение властей Мадуро.

Как напоминает «Газета.ru», позавчера президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в юрисдикции США, включив в список Центробанк страны и нефтяную компанию PDVSA.

Кроме прочего, указ Трампа разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

RT напоминает, что накануне президент Венесуэлы заявил, что за покушением на него в августе 2018 года стоит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.