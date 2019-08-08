Медики в больнице Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции

Дамаск, 8 августа. Медики больницы «Аль-Асада» в Дамаске проводят уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени, несмотря на санкции. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.

По его словам, больница испытывает нехватку медикаментов и высокотехнологичного оборудования. Проблемы у лечебного учреждения возникли из-за санкций Запада. Баракат подчеркнул, что позже лекарства и оборудование стали завозить в обход санкций.

Еще одна проблема — нехватка кадров, ведь многие специалисты уехали за границу после начала войны. В настоящий момент большое количество молодых врачей проходят обучение в стенах больницы «Аль-Асада».

«Спасибо большое всем врачам, я впервые за последние годы почувствовала себя хорошо. Мне пересадили почку, и операцию мне сделали бесплатно», — рассказала журналистам пациентка.

Отметим, что медики не только проводят сложнейшие операции по пересадке почек и печени, но и лечат и оперируют злокачественные опухоли.

В июне в городе Катана провинции Дамаск открылась новая больница. Она рассчитана на прием до одной тысячи человек в день. Операционная оснащена современным оборудованием, медики могут проводить сложнейшие операции. В стационаре могут круглосуточно находиться 50 пациентов.

Ранее стало известно, что супруга сирийского лидера Башара Асада Асма победила рак. Она призвала других женщин проводить скрининг рака ежегодно, сообщает RT.