Медики в больнице Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции

Дамаск, 8 августа. Медики больницы «Аль-Асада» в Дамаске проводят уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени, несмотря на санкции. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
По его словам, больница испытывает нехватку медикаментов и высокотехнологичного оборудования. Проблемы у лечебного учреждения возникли из-за санкций Запада. Баракат подчеркнул, что позже лекарства и оборудование стали завозить в обход санкций.
Еще одна проблема — нехватка кадров, ведь многие специалисты уехали за границу после начала войны. В настоящий момент большое количество молодых врачей проходят обучение в стенах больницы «Аль-Асада».
«Спасибо большое всем врачам, я впервые за последние годы почувствовала себя хорошо. Мне пересадили почку, и операцию мне сделали бесплатно», — рассказала журналистам пациентка.
Отметим, что медики не только проводят сложнейшие операции по пересадке почек и печени, но и лечат и оперируют злокачественные опухоли.
В июне в городе Катана провинции Дамаск открылась новая больница. Она рассчитана на прием до одной тысячи человек в день. Операционная оснащена современным оборудованием, медики могут проводить сложнейшие операции. В стационаре могут круглосуточно находиться 50 пациентов.
Ранее стало известно, что супруга сирийского лидера Башара Асада Асма победила рак. Она призвала других женщин проводить скрининг рака ежегодно, сообщает RT.
«Со всей этой болью и усталостью покончено», — заявила Асма Асад.