Amnesty International предупредила туристов о высоком уровне насилия в США

Вашингтон, 8 августа. Правозащитная организация Amnesty International призвала туристов проявлять максимальную осторожность при поездках в США.

Выпущенное правозащитниками предупреждение связано с участившимися случаями применения оружия в Соединенных Штатах.

«Amnesty Internarional призывает людей во всем мире проявлять осторожность и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездок по США. Рекомендации выпущены в свете сохраняющегося высокого уровня насилия с применением огнестрельного оружия в этой стране», — говорится в документе, размещенном на сайте организации.

Туристам рекомендуется избегать мест массового скопления людей, таких как торговые центры, школы и храмы. Правозащитники призывают быть осторожными также в барах, ночных клубах и казино.

«Ставя право на владение оружием выше основных прав человека, власти США осознанно совершают ошибки на разных уровнях и игнорируют свои международные обязательства по обеспечению прав и безопасности народа», — сказано в заявлении Amnesty International.

Правозащитная организация в очередной раз призывает Вашингтон провести реформы в сфере владения оружием и его применения, включая глубокую проверку биографии покупателя, выдачу лицензий, запрет на обоймы увеличенной емкости и продажу штурмового оружия.

Как пишут «Известия», 4 августа три человека открыли стрельбу в разных городах США. В Эль-Пасо, штат Техас, молодой человек открыл стрельбу в торговом центре. В результате погибли 22 человека, 25 были ранены. По предварительной версии, преступление было совершено на почве расовой ненависти.

В Дейтоне, штат Огайо, в результате стрельбы погибли девять человек, ранения получили 32 гражданина, стрелок был убит в ходе задержания.

Семь человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго, штат Иллинойс. Сообщается, что огонь велся из проезжающей машины.