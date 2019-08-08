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В бундестаге рассказали, почему немцы должны благодарить Россию

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В бундестаге рассказали, почему немцы должны благодарить Россию

Берлин, 8 августа. О том, почему немцы должны благодарить русских, рассказал вице-спикер парламента Федеративной Республики Германия Вольфганг Кубики.

С заявлением на тему немецкий политик выступил во время интервью телеканалу ZDF, прокомментировав отношение жителей Восточной и Западной частей страны к снятию антироссийских санкций.

Как напоминает «Газета.ru», согласно приведенным в передаче Politbarometer данным, большинство проживающих на территории бывшего ГДР граждан выступают за нормальные отношения с Россией, а в западных регионах такой точки зрения придерживается примерно половина граждан.

«Бывшие граждане ГДР понимают, что без русских не было бы объединения Германии. Тогда убийства смог предотвратить не только депутат Грегор Гизи. Стрельбы не было и благодаря нашим друзьям из России», — пояснил Кубики.

«В те времена немцы познакомились со многими русскими, наладили с ними отношения. И в отличие от тех, кто проживал на Западе, понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — резюмировал вице-спикер парламента ФРГ.

В бундестаге рассказали, почему немцы должны благодарить Россию

RT напоминает, что согласно проведенным в июле опросам большая часть жителей ФРГ хотят дружить с Россией. Согласно результатам исследований, 50% жителей Западной Германии хотели бы улучшений отношений с Москвой, а в Восточной Германии за сближение с РФ высказались 72%. Большинство респондентов также выразили мнение, что Запад проводит неправильную политику по отношению к Москве.

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Источник: РИА Новости
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