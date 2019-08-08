Новые санкции США против РФ назвали на Западе частью предвыборной кампании Трампа

Варшава, 8 августа. Польские аналитики назвали антироссийские санкции частью предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Как сообщается в публикации польского Центра восточных исследований (Osrodek Studiow Wschodnich), новые антироссийские санкции США не окажут существенного влияния на экономику РФ, поскольку Вашингтон заранее предупредил Россию о том, какие именно ограничения будут введены. По мнению аналитиков, очередной пакет санкций следует рассматривать в первую очередь как элемент внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, предшествующий президентским выборам 2020 года, об участии в которых заявил Трамп.

Второй пакет антироссийских санкций предполагает запрет на оказание кредитной поддержки или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, запрет на приобретение банками США нерублевых облигаций суверенного долга РФ, а также ограничение на поставку некоторых товаров, напоминает RT.

Аналитики из Центра восточных исследований подчеркивают, что санкции носят неполный характер. По их мнению, Белый дом вполне мог полностью запретить экспорт и импорт или приостановить авиасообщение с Россией.

В публикации подчеркивается, что Москва давно не пользуется поддержкой международных финансовых организаций, а российская экономика адаптировалась к условиям ограничений. В этом контексте санкции США можно расценить как попытку отмести обвинения в том, что администрация Трампа закрывает глаза на политику Москвы, что немаловажно в условиях начавшейся предвыборной кампании.

«С одной стороны, Кремль все еще рассчитывает на то, что Трамп будет заинтересован в нормализации отношений с Россией, не требуя от нее значительных уступок. С другой — Москва осознает, что никаких серьезных положительных жестов в свой адрес со стороны американской администрации из-за предвыборной кампании в США до ноября 2020 года ей ожидать не приходится», — резюмируют аналитики Центра восточных исследований.

Эксперты пришли к выводу, что ограничительные меры не окажут особого влияния на российско-американские отношения. Они напомнили, что 31 июля Трамп лично позвонил президенту РФ Владимиру Путину, выступив, в частности, с предложением оказать помощь в тушении лесных пожаров.