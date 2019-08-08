Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

56
0 Оставить комментарий

Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

Москва, 8 августа. Граждане России, проживающие в удаленных и малонаселенных пунктах, с этого года получат возможность оплачивать коммунальные счета на кассах магазинов.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Сбербанка, такая возможность появится в России благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг.

Как напоминает «Газета.ru», в рамках этого проекта еще в прошлом году крупнейшее кредитное учреждение страны запустило услугу по снятию наличных денег на кассах торговых точек.

«В текущем году планируется масштабировать проект на три тысячи партнеров банка, а также расширить функционал: помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе, а именно оплата за коммунальные услуги», — заявили в Сбербанке России.

Как уточнили в финансовом учреждении, информацию о снятии наличных можно получить благодаря кассирам, которые предлагают эту услугу, а также стикеру или плакату, размещенным в магазинах, где доступен сервис.

Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

«Известия» напоминают, что законопроект о единой квитанции, в которой будут указаны все жилищно-коммунальные платежи, должен быть принят Государственной думой в осеннюю сессию. 

Как рассказал один из авторов инициативы, первый заместитель председателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, документ поможет решению проблемы задолженности, а также будет способствовать снижению тарифов.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров