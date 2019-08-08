Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

Москва, 8 августа. Граждане России, проживающие в удаленных и малонаселенных пунктах, с этого года получат возможность оплачивать коммунальные счета на кассах магазинов.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Сбербанка, такая возможность появится в России благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг.

Как напоминает «Газета.ru», в рамках этого проекта еще в прошлом году крупнейшее кредитное учреждение страны запустило услугу по снятию наличных денег на кассах торговых точек.

«В текущем году планируется масштабировать проект на три тысячи партнеров банка, а также расширить функционал: помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе, а именно оплата за коммунальные услуги», — заявили в Сбербанке России.

Как уточнили в финансовом учреждении, информацию о снятии наличных можно получить благодаря кассирам, которые предлагают эту услугу, а также стикеру или плакату, размещенным в магазинах, где доступен сервис.

«Известия» напоминают, что законопроект о единой квитанции, в которой будут указаны все жилищно-коммунальные платежи, должен быть принят Государственной думой в осеннюю сессию.

Как рассказал один из авторов инициативы, первый заместитель председателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, документ поможет решению проблемы задолженности, а также будет способствовать снижению тарифов.