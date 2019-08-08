Спецподразделения антихакеров появятся в российской армии

Москва, 8 августа. Подразделения для защиты «военного интернета» создадут в российской армии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По словам источника, спецподразделения антихакеров будут комплектоваться офицерами со специальным высшим техническим образованием. Роты локализации сетевых угроз в настоящий момент действуют в бригадах связи окружного подчинения, такие же подразделения планируется создать в других частях.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков пояснил, что полевые армейские подразделения работают с сетями, которые используют частные IP-адреса. Противник может обнаружить Wi-Fi сеть по излучению радиоканала и попытаться взломать ее, чтобы получить доступ к трафику, внести дезинформацию или перехватить систему управления. Для защиты таких сетей используются, как аппаратные, так и программные комплексы, а также специальные устройства, которые защищают от взлома или сигнализируют в случае проникновения в Сеть.

Полевые пункты управления соединены локальной сетью. Она будет иметь многоуровневую систему защиты. Первый уровень — межсетевой экран, так называемый файервол (firewall). Его задача не допустить несанкционированный доступ с использованием уязвимых мест в протоколах сетевой модели или в программном обеспечении. В случае попытки проникновения специальное оборудование покажет, на каком участке Сети была совершена атака. Локализовывать последствия кибератаки будет специалисты из новых подразделений. Они выстроят новую конфигурацию маршрутов передачи данных таким образом, чтобы не был задействован скомпрометированный канал связи.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко положительно оценил инициативу по созданию спецподразделений антихакеров в армии.

«Военные обычно достаточно консервативны по части внедрения новых технологий. Поэтому очень хорошо, что в этот раз они действуют на опережение», — заявил Клименко.

Напомним, Минобороны РФ провело испытания «военного интернета». Скорость обмена данными составила 300 мегабит в секунду между полевыми пунктами, которые располагались на расстоянии свыше 2 тысяч километров. Было использовано 1500 мобильных комплексов связи и шифрования, а также специальное оборудование. В Минобороны подчеркнули, что каналы связи были надежно защищены от взлома.

Как сообщает RT, ранее российские военные испытали тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник».