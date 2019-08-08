В ООН представили руководство по спасению мира для лентяев

Нью-Йорк, 8 августа. Специальную методичку для ленивых жителей Земли составили и презентовали в Организации Объединенных Наций.

Проще говоря, в методичке описаны действия, которые пойдут на пользу нашей планете, и выполнить которые может почти каждый гражданин любого государства, при этом не применяя особых усилий.

Эксперты международной организации обозначили круг задач, которые надо выполнить до 2030 года, но для того, чтобы добиться результата, надо уповать не только на правительства своих стран, но и самим приложить хоть какие-то небольшие усилия.

Это — ликвидация нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, принятие срочных мер для борьбы с изменением климата, достижение гендерного равенства, стабильный экономический рост, а также сохранение окружающей среды.

В ООН рекомендуют гражданам, прежде всего, начать экономить электричество, а также отказаться от бумажных счетов за те или иные услуги, полностью перейдя на электронный документооборот.

Кроме того, международная организация призывает жителей Земли меньше пользоваться личными автомобилями, пересесть на общественный транспорт, а еще лучше – на велосипеды.

Также гражданам будет нелишним быстрее принимать душ, а также экономить воду при стирке и мытье посуды. Питаться лучшей фруктами и овощами, отказаться от приема мяса и прекратить выбрасывать еду.

Самым активным и ответственным ООН предлагает не только самим соблюдать правила потребления, но также бороться за равные права и подключать к данной активности друзей и родных, сообщает «Газета.ru».