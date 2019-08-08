Мадуро призвал провести всемирную акцию протеста против Трампа

Каракас, 8 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал провести 10 августа всемирную акцию против президента США Дональда Трампа.

С таким заявлением Мадуро выступил в среду на торжественном мероприятии в Каракасе.

«Присоединяюсь к приглашению на мировую акцию против Дональда Трампа в следующую субботу, 10 августа. Я поддерживаю призыв венесуэльского народа, тысячу способов протеста в мире, в социальных сетях, пусть правда станет известна!» — сказал лидер Боливарианской республики.

Ранее Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США. Как следует из документа, под блокировку активов попадают венесуэльский Центробанк, а также нефтяная компания PDVSA.

«Я пришел к выводу ,что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти режимом Николаса Мадуро», — приводит RT слова американского президента.

Мадуро осудил новые санкции со стороны США и выразил уверенность, что Боливарианская республика справится с их последствиями.

«В мире нет империи, исполнительной власти или блокады, которая была бы способна удержать Венесуэлу», — заявил Мадуро.

Напомним, обстановка в Венесуэле осложнилась после того, как глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» страны и призвал Мадуро оставить свой пост. В поддержку оппозиционера незамедлительно выступили США и ряд союзников Вашингтона.

Россия, Китай, Турция и другие страны поддержали Мадуро в качестве легитимного президента республики и призвали иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.