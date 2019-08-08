Атамбаев выступил с обращением к силовикам Киргизии

Бишкек, 8 августа. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал правоохранителей «не стрелять в свой народ».

Обрашение бывшего главы Киргизии обнародовал подконтрольный ему телеканал «Апрель».

«Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это плохо кончится для вас», — сказал Атамбаев.

Накануне спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента. Спецназ предпринял попытку штурма его резиденции в селе Кой-Таш Чуйского района. На выручку Атамбаеву пришли его сторонники, в ходе столкновений пострадали более 40 человек, один из силовиков погиб, получив огнестрельное ранение в грудь. Задержать подозреваемого в коррупции бывшего главу государства так и не удалось.

В своем обращении Атамбаев высказал сожаление о случившемся.

«Сегодня была попытка моего захвата. К сожалению, при этом пострадали невинные мирные люди, потому что для захвата был направлен антитеррористический отряд «Альфа». Мы не террористы. Многие приехали просто сделать фото со мной. Эта жестокость, этот цинизм действующих властей потрясают», — сказал он.

Атамбаев подчеркнул, что в ходе штурма его резиденции использовалось боевое оружие. Он сообщил, что среди пострадавших есть тяжелораненые. Власть, по его словам, «не вняла призыву перейти в правовое поле».

«Чтобы закрыть рот Атамбаеву, власть готова стрелять в свой народ. Я благодарен простым киргизстанцам, которые смогли отстоять, не дать захватить меня. Власти пора задуматься, мы не такой народ, который будет жить на коленях», — заявил экс-президент.

Ранее Атамбаева лишили неприкосновенности. Его подозревают в коррупции, освобождении одного из лидеров местной преступной группировки и других незаконных действиях. Сам бывший президент отвергает все обвинения, называя их «абсурдными».

Как пишет «Газета.ру», действующий президент Киргизии Сооронбай Жэенбеков созвал 8 августа экстренное заседание Совета безопасности страны.