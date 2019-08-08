Дизайнер Лебедев объяснил свое заявление о «бегстве» из России

Москва, 8 августа. Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал видео, в котором ранее заявил о бегстве из России.

Во вторник Лебедев опубликовал на своем Youtube-канале видео, в котором заявил, что вряд ли вернется в Россию.

«Мне пришлось уехать из Москвы. Это решение далось мне непросто. Ситуация в стране вызывает обеспокоенность, есть очень большой шанс, что я больше не смогу туда вернуться», — сказал он в ролике, записанном якобы в Португалии.

Накануне дизайнер прокомментировал видеозапись, сообщив, что она была записана на хромакее — технологии, позволяющей в студии подложить на видео любой задний фон.

По словам Лебедева, провокационный ролик был нацелен «на школьников», а его содержание представляет собой «стопроцентный бессмысленный либеральный бред». Также он выразил сожаление, что видеозапись не осталась без внимания со стороны федеральных СМИ.

Артемий Лебедев родился в 1975 году в Москве, в юности переехал с родителями в США, но вернулся в СССР, возненавидев, по его словам, Америку. В 1995 году он основал «Студию Артемия Лебедева», со временем превратившуюся в одну из крупнейших и известнейших дизайн-студий России. В 2019 году Лебедев начал вести видеоблог, особенностью которого называет свободную подачу новостей, характерную для его блога в «Живом журнале».