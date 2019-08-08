Савченко снялась в «эротичной» фотосессии на берегу Балтийского моря

Киев,8 августа. Депутат Верховной рады Надежда Савченко выложила в Сеть необычную фотосессию.

На фотографиях она позирует в зеленом платье на пляже Балтийского моря. В украинских СМИ предположили, что так Савченко решила «отпраздновать» проигрыш на выборах в Верховную раду.

Украинские пользователи отметили изменение внешнего вида политика, некоторые из них даже посчитали фотосессию «эротичной».

«Эротичная фотосессия, сразу чувствуется, «а ну ее нахрен эту политику», — написал Олег Груша.

Напомним, что на выборах в Верховную раду Савченко набрала всего восемь голосов. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 Донецкой области.

Политолог Андрей Иванов в беседе с Федеральным агентством новостей пояснил, что Савченко в глазах избирателей превратилась из героя в антигероя.

«Не стоит забывать, что выборы проходили в Донецкой области. Там явка была низкая, как видим, да и люди, которые сегодня живут под властью Киева, откровенно сочувствуют ДНР и ЛНР. Так что Савченко со своей программой и вовсе была антигероем», — заявил политолог.

По его словам, когда Савченко вернулась на Украину, она была национальным героем, все партии мечтали, чтобы она баллотировалась от них, однако через год ее объявили «агентом Кремля». Иванов подчеркнул, что на Украине вчерашние любимцы публики очень быстро забываются.

Сама Савченко после поражения на выборах заявила, что «свободна».

«Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство», — написала Савченко в Facebook.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, а затем началась гражданская война: Киев ввел свои войска на территорию ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости, не согласившись с результатами госпереворота.

В 2014 году Савченко была капитаном ВС Украины. Находясь в Донбассе, она скорректировала огонь по группе российских журналистов. Тогда погибли корреспонденты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В РФ Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы. В 2016 году ее помиловал президент РФ Владимир Путин, и Савченко вернулась на Украину, сообщает «Газета.ru».

Надежда Савченко была депутатом Верховной рады, в марте 2018 года ее лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокуратура Украины обвиняет ее в подготовке терактов в Раде и правительственном квартале. В декабре 2018 года Cавченко объявляла сухую голодовку из-за якобы давления со стороны СБУ.