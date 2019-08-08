Появилось видео столкновения сторонников Атамбаева с силовиками

Бишкек, 8 августа. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры столкновения сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с силовиками.

В среду, 7 августа, правоохранительные органы Киргизии начали спецоперацию по задержанию экс-президента страны. Сторонники Атамбаева смогли отбить первый штурм его дома, в ходе столкновений пострадали 43 человека, один из спецназовцев умер в больнице после пулевого ранения в грудь.

Позже появилась информация, что Атамбаев задержан, но в парламенте Киргизии опровергли эти сведения. Как отметила депутат Ирина Карамушкина, бывший глава государства «обороняется дома». Это подтвердил и адвокат Атамбаева, который сообщил, что тот находится в «безопасном месте».

Действующий президент страны Сооронбай Жэенбеков прервал отпуск и отправился в Бишкек, где планирует провести в четверг срочное заседание Совета безопасности страны.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором можно увидеть, как сторонники Атамбаева и силовики забрасывают друг друга камнями.

Алмазбек Атамбаев возглавил Киргизию в 2011 году и покинул свой пост через шесть лет, после истечения президентского срока. Летом нынешнего года киргизский парламент лишил экс-президента неприкосновенности. Его обвиняют в коррупции, денежных махинациях и других преступлениях. Сам Атамбаев отвергает все обвинения.

Как сообщает «Газета.ру», силовики покинули село Кой-Таш Чуйской области, где находится резиденция Атамбаева. Его сторонники рассказали, что обстановка в этом районе остается напряженной.