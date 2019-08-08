Определен самый полезный фрукт

Москва, 8 августа. Медики назвали самый полезный фрукт, ежедневное употребление которого способно предотвратить развитие многих заболеваний.

По словам специалистов, абрикосы рекомендуется ввести в рацион людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или болезни почек. Также рекомендуется употреблять этот фрукт беременным женщинам.

Отмечается, что абрикос содержит большое количество полезных веществ, которые повышают общий тонус организма и понижают холестерин. Кроме того, абрикос очищает организм от шлаков и токсинов, оставаясь при этом низкокалорийным продуктом. Диетологи подчеркивают что употребление абрикосов также помогает людям в борьбе с лишним весом, поскольку повышает настроение, не добавляя лишних калорий, сообщает «Медикфорум».

Ранее специалисты назвали грушу лучшим летним фруктом, который способствует похудению. Плоды этого фрукта низкокалорийны. Они богаты клетчаткой и водой, такое сочетание помогает быстро насытиться.

Как сообщают «Известия», американские исследователи выяснили что женщины, употреблявшие по две груши в день, избавились от 2,5-3,5 сантиметров в талии за пару месяцев.

Внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что молодой зеленый горошек оказывает положительное влияние на организм при борьбе со стрессом. Дело в том, что горох содержит витамины группы B и магний, а также богат растительным белком. Также диетолог заявила, что для избавления от стресса нужно есть больше зелени и пряных трав.

По ее словам, в организм также полезно включить кабачки. Они богаты клетчаткой и витаминами группы B, витамином. С, кальцием, калием, марганцем и фосфором. Кроме того, в кабачках мало калорий и много клетчатки.

Как сообщает «Газета.ru», медики заявили, что детокс-диеты бесполезны и могут навредить организму. Соки и смузи содержат быстрые углеводы, которые могут провоцировать воспаления. Также в этих «диетах» нет необходимых человеку медленных углеводов.