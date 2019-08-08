В Крыму ответили на заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

Симферополь, 8 августа. Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал слова о возвращении полуострова Украине «повторяющимся заклинанием».

Как пишет РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с украинской и крымско-татарской общинами в Турции заявил, что уверен в «возвращении» Крыма в состав Украины и надеется, что «разобщенные семьи соберутся за одним столом». Украинский президент пообещал, что в истории крымских татар впредь будут лишь «счастливые рассветы».

Как отметил Цеков, слова Зеленского не имеют никакого отношения к реальности.

«Все это постоянно повторяющиеся заклинания, пустословие, которое не основывается на реальной оценке ситуации в Крыму, на Украине, в мире. Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они все время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Крымчане помнят период полного разрушения при Украине и видят период полного восстановления сейчас», — заявил сенатор.

Цеков предположил, что Киев не хочет прислушиваться к мнению крымчан, поскольку боится получить неудобные для себя ответы.

«Киевские власти получат очевидный ответ — Крым законная часть России. Украинской власти, если там действительно есть настоящие патриоты и здравомыслящие люди, пора признать, что Крым никогда не будет в составе Украины», — подчеркнул он.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Референдум был проведен после государственного переворота, когда к власти в Киеве пришло антироссийски настроенное правительство. Украина продолжает оспаривать принадлежность Крыма. Москва неоднократно подчеркивала ,что жители Крыма изъявили свою волю в полном соответствии с международным законодательством. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».