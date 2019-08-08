На Украине усомнились в получении Порошенко помощи от Госдепа и ЕС

Киев, 8 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко не сумеет заручиться поддержкой из-за рубежа, которая помогла бы ему избавиться от уголовного преследования на Украине. Об этом заявил украинский юрист и инициатор уголовного преследования бывшего президента Андрей Портнов.

В своем Telegram-канале Портнов обратился к сотрудникам правоохранительных органов и судьям, которые ведут дело Порошенко.

«Обратите внимание — опасения, что за Порошенко заступится Госдеп, ЕС и инопланетяне оказались, мягко говоря, завышенными. Ни одного сигнала, обеспокоенности, заявления или протеста. Поэтому, не апеллируйте к другим мирам и идите вперёд, фигурант больше никому не нужен и не представляет ценности», — подчеркнул Портнов.

Украинский юрист напомнил, что Порошенко является государственным преступником и ничто не помешает получить в ближайшее время согласие парламента, чтобы избрать меру пресечения для него.

Ранее Портнов сообщил об аресте в Киргизии бывшего тамошнего президента Алмазбека Атамбаев, обратившись при этом к Порошенко.

«Пётр Алексеевич, сообщаю, что в Киргизии только что задержали бывшего Президента Атамбаева. Я не намекаю, просто, как Вы просили, информирую из своего Telegram-канала», — написал в своем канале Портнов.

Напомним, что госбюро расследований Украины возбудило дело в отношении экс-президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы по поддельным документам. Стоит отметить, что за последний месяц Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко.