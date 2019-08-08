Военный ВСУ лишился пальцев в результате взрыва дымовой шашки в Донбассе

Киев, 8 августа. Военнослужащий украинской десантно-штурмовой бригады остался без пальцев, пытаясь разыграть сослуживцев с помощью дымовой шашки.

Об очередном инциденте в вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

«6 августа получил ранение военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады сводной 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, прибывшей на замену печально известной 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде», — рассказал Осадчий.

По его словам, рядовой Разаренко пытался поджечь дымовую шашку, чтобы разыграть сослуживцев. Но вместо создания дымовой завесы боеприпас взорвался в руках военнослужащего.

«Разаренко получил взрывную травму, в результате которой ему были ампутированы три пальца правой кисти», — уточнил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Осадчий подчеркнул, что инцидент скрывается офицерами бригады от вышестоящего командования.

Как пишет «Газета.ру», накануне разведка Донецкой Народной Республики получила сведения о том, что украинская армия готовится к активным боевым действиям в Донбассе. В среду по тревоге были подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады.

Напомним, в 2014 году жители Луганской и Донецкой областей Украины отказались признавать легитимность пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота правительства, поддерживаемого националистами. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой стали тысячи мирных жителей, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на договоренности о перемирии, последнее из которых вступило в силу с 21 июля, в Донбассе продолжаются обстрелы, ВСУ зачастую открывают огонь по жилым кварталам населенных пунктов ДНР и ЛНР.